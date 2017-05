Włoska gazeta, powołując się na swoje źródło, zaznaczyła, że w ostatnich dniach dyrektor sportowy Milanu Massimiliano Mirabelli kilkakrotnie podróżował do Hiszpanii, by przekonać Moratę do transferu latem.

Po uzgodnieniu szczegółów z 24-letnim zawodnikiem władze "Rossonerich" mają przystąpić do negocjacji z Realem. Włoski klub jest gotowy zapłacić ok. 60 mln euro. Za tyle "Królewscy" są gotowi oddać napastnika.

Milan ma w planie sprzedaż Kolumbijczyka Carlosa Baccę, który stracił zaufanie trenera Vincenzo Montelli. Na korzyść Moraty przemawia fakt, że zna już realia włoskiej ligi, w latach 2014-16 występował w Juventusie Turyn. W Realu w tym sezonie był głównie zmiennikiem. W Primera Division rozegrał 26 meczów, na boisku przebywał łącznie 1331 minut i zdobył 15 bramek.