22-letni pomocnik ma za sobą bardzo udany sezon w AS Monaco, w którym występował m.in. z Kamilem Glikiem. Drużyna zdobyła mistrzostwo Francji, a w Lidze Mistrzów dotarła aż do półfinału (odpadła po rywalizacji z Juventusem Turyn). W 1/8 finału piłkarze Monaco wyeliminowali właśnie Manchester City.

Jestem teraz w jednym z najlepszych zespołów na świecie. Być częścią tego klubu, mieć taką szansę - to wspaniałe. Kiedy masz możliwość trenować pod wodzą Josepa Guardioli, nie powiesz "nie". Jeśli nie jest on najlepszym, to jednym z najlepszych szkoleniowców na świecie - przyznał Portugalczyk, cytowany przez oficjalną stronę angielskiej drużyny.

W minionym sezonie francuskiej ekstraklasy Silva zdobył osiem bramek i miał dziewięć asyst. W Monaco grał od 2014 roku (początkowo na wypożyczeniu), wcześniej był piłkarzem Benfiki Lizbona.