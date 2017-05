Reus dopiero w kwietniu wrócił do gry po ok. półtoramiesięcznej przerwie spowodowanej inną kontuzją. Selekcjoner drużyny narodowej Joachim Loew nie powołał go na czerwcowy Puchar Konfederacji, ponieważ sam zawodnik nie chciał ryzykować kolejnego urazu.

Klub nie poinformował, jak długo Niemiec będzie musiał pauzować, ale przy tego typu kontuzjach rehabilitacja trwa kilka miesięcy.

"To okropne. Nie wiem, dlaczego tego chłopaka prześladuje taka plaga" - powiedział po ostatnim gwizdku sobotniego spotkania kapitan Borussii Marcel Schmelzer.

Pomocnik BVB ma często problemy ze zdrowiem. Z powodu urazów nie zagrał m.in. w zwycięskich dla Niemców mistrzostwach świata w 2014 roku, a także dwa lata później w mistrzostwach Europy we Francji.