Begovic 20 czerwca skończy 30 lat, od Boruca jest siedem lat młodszy. Do Chelsea trafił w 2015 roku i w obecnym sezonie świętował z nią mistrzostwo. W Premier League w barwach "The Blues" rozegrał jednak tylko 20 spotkań.

Bycie częścią mistrzowskiej drużyny było czymś wspaniałym, ale czuję, że to właściwy moment by wykonać następny krok. Chcę bowiem na boisku pojawiać się regularnie - powiedział Bośniak.

Wcześniej grał w Stoke City i dla "The Potters" zdobył nawet jedną bramkę. 2 listopada 2013 roku już w 13 sekundzie meczu z Southampton trafił do siatki rywali wybijając piłkę z własnego pola karnego. Bramkarzem "Świętych" był wówczas... Boruc. Gol ten trafił do Księgi Rekordów Guinnessa, jako zdobyty z największej odległości (91,9 m).