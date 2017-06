Zakaz, który ma obowiązywać w najbliższym okresie transferowym, dotyczy ruchów kadrowych w obie strony (z klubu i do klubu). To z kolei może uniemożliwić sprzedaż do Manchesteru United Antoine'a Griezmanna i sprowadzenie w jego miejsca, jak prognozowały media, innego Francuza Alexandre'a Lacazette'a z Olympique Lyon.

Atletico poinformowało w oświadczeniu, że orzeczenie jest "niesprawiedliwe i stanowi nieodwracalną szkodę dla klubu".

Jednocześnie Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu zmniejszył karę finansową nałożoną na klub przez Międzynarodową Federację Piłkarską (FIFA) w 2016 roku - z 900 tys. franków szwajcarskich (826 tys. euro) do 550 tys. franków szwajcarskich (504 tys. euro).

Razem z Atletico FIFA ukarała wcześniej Real Madryt, ale pod koniec 2016 roku kara dla "Królewskich" została przez CAS skrócona.