Ranieri zastąpił Portugalczyka Sergio Conceicao, który w nowym sezonie będzie pracował w FC Porto.

Conceicao trafił do Nantes na początku grudnia 2016, zastępując Rene Girarda. W tabeli francuskiej ekstraklasy zespół zajmował wówczas przedostatnie miejsce, ale pod jego wodzą spisywał się bardzo dobrze i ostatecznie zakończył rozgrywki na siódmej pozycji.

W FC Nantes zastąpi go Ranieri, który sensacyjnie doprowadził Leicester City do tytułu mistrza Anglii w 2016 roku; w kadrze był Marcin Wasilewski. Co prawda Włoch skończył już 65 lat, co jest górną granicą jeśli chodzi o pracę menedżerów piłkarskich we Francji, ale jego nowy klub dostał specjalne pozwolenie na zatrudnienie byłego selekcjonera reprezentacji Grecji.

Wcześniej Ranieri pracował także m.in. w Chelsea Londyn, Juventusie Turyn, AS Roma, Interze Mediolan, czy AS Monaco.