Boisko powstało w miejscu, w którym urodzony w Jastrzębiu-Zdroju aktualny mistrz Francji zaczynał przygodę z piłką.

Cieszę się, że udało się coś fajnego stworzyć. To osiedle zasługuje na normalne boisko. My zaczynaliśmy grać na troszkę innym boisku. Warunki zmieniły się nieporównywalnie. Mam nadzieję, że dzieciom pomoże to w rozwoju i spełnieniu marzeń – zauważył reprezentant Polski.