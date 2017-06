Cerezo w środę przemawiał podczas uroczystej zmiany nazwy stacji metra w pobliżu nowego stadionu Wanda Metropolitano Stadium. W uroczystości wziął udział również minister transportu Pedro Rollan. Cerezo powiedział, że Saul Niguez związany jest z Atletico długoterminową umową i na razie pozostanie w klubie.

Pomocnik stołecznego klubu poprowadził Hiszpanów do zwycięstwa we wtorkowym półfinale z Włochami (3:1) strzelając wszystkie trzy bramki (między 53. a 74. minutą). W sumie zdobył już pięć goli w tym turnieju, do tego w zaledwie trzech meczach, bo nie wystąpił w ostatnim grupowym spotkaniu z Serbią, gdy trener Hiszpanów dał szansę zmiennikom.

Niespełna miesiąc temu Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie podtrzymał zakaz transferów do klubu nałożony na Atletico przez FIFA. To kara za naruszenie przepisów dotyczących pozyskiwania zagranicznych piłkarzy poniżej 18. roku życia. Zakaz obowiązuje w letnim okienku transferowym.