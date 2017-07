Pięciokrotny laureat "Złotej Piłki" występuje na boiskach w Hiszpanii od prawie dwóch dekad, jest wychowankiem akademii piłkarskiej Barcelony, w której rozpoczął szkolenie w 2001 roku w wieku 13 lat.

Nowa umowa zostanie podpisana w najbliższych tygodniach, dokładnego terminu nie podano.

Negocjacje z prezesem klubu Josepem Bartomeu prowadził ojciec zawodnika Jorge Messi. Aktualnie obowiązujący kontrakt upływał po sezonie 2017/18.

Żadnych szczegółów na razie nie ujawniono, dziennik sportowy "Marca" podał jedynie, że klauzula odstępnego Messiego została ustalona na poziomie 300 milionów euro.

Lionel Messi jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii, rekordzistą Barcelony i całej hiszpańskiej ekstraklasy pod względem liczby bramek. W klubie z Katalonii rozpoczął seniorską karierę w 2004 roku. Wywalczył z nim wiele trofeów, m.in. czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów.

W sezonie 2016/17 został królem strzelców hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej. W 38 kolejkach zdobył 37 bramek i wyprzedził o osiem drugiego w klasyfikacji kolegę z drużyny Urugwajczyka Luisa Suareza.

W pierwszym zespole Barcelony debiutował jesienią 2004 roku, od tego czasu wystąpił 583 meczach, w których strzelił 507 bramek.

Na początku lipca 2016 roku Messi i jego ojciec Jorge zostali skazani przez hiszpański sąd w Barcelonie na karę po 21 miesięcy więzienia oraz grzywny w wysokości, odpowiednio, dwóch i półtora miliona euro.

Messi został uznany winnym trzech zarzutów podatkowych. Za te same czyny skazany został jego ojciec i zarazem menedżer. Chodzi o przestępstwa dokonane w latach 2007-09.

Sąd uznał ich winnymi unikania odprowadzenia do Urzędu Skarbowego sumy ok. 4,2 mln euro przy pomocy skomplikowanej sieci fikcyjnych firm założonych w rajach podatkowych w Belize i Urugwaju - podatku z tytułu praw do wykorzystania wizerunku piłkarza.

W trakcie procesu prawnicy reprezentujący Urząd Skarbowy wnosili o wyższą karę dla obu Messich, ale też taką, która nie przekraczała okresu 24 miesięcy.

W maju 2017 Sąd Najwyższy Hiszpanii odrzucił apelację złożoną przez prawników Messiego i utrzymał wyrok w mocy, ale pod koniec czerwca prokuratura potwierdziła, że jest skłonna przyjąć grzywnę w wysokości 255 tysięcy euro w zamian za 21-miesięczną karę pozbawienia wolności.

30 czerwca w argentyńskim Rosario Messi poślubił swoją przyjaciółkę od czasów dzieciństwa Antonellę Roccuzzo, z którą ma już dwoje dzieci. W ceremonii uczestniczyło ok. 260 gości.