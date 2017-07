Messi zapłacił po 400 euro za każdy dzień z tych 21 miesięcy, co w sumie dało ponad ćwierć miliona.

Na początku lipca 2016 roku Messi i jego ojciec i zarazem manager Jorge zostali skazani na kary, odpowiednio, 21 i 15 miesięcy więzienia oraz grzywny w wysokości dwóch i półtora miliona euro. Sąd uznał ich winnymi unikania odprowadzenia do Urzędu Skarbowego sumy ok. 4,2 mln euro podatku z tytułu praw do wykorzystania wizerunku piłkarza przy pomocy skomplikowanej sieci fikcyjnych firm założonych w rajach podatkowych w Belize i Urugwaju. Chodzi o przestępstwa dokonane w latach 2007-09.

Jorge Messiemu również zamieniono karę więzienia na grzywnę 180 tysięcy euro.

Do więzienia żaden z nich i tak by nie trafił, ponieważ w Hiszpanii nie wykonuje się wyroków do 24 miesięcy, jeśli dotyczą osoby wcześniej niekaranej.