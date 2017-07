Jeśli potwierdzi się podawana przez media kwota 75 mln funtów, czyli ok. 85,5 mln euro, Lukaku zostanie piątym najdroższym piłkarzem w historii. Według większości nieoficjalnych danych, więcej kosztowali dotychczas tylko Francuz Paul Pogba - 105 mln euro, Walijczyk Gareth Bale - 100, Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 94 oraz Argentyńczyk Gonzalo Higuain - 90.

"Manchester United z przyjemnością ogłasza, że osiągnięto porozumienie z Evertonem w sprawie transferu Romelu Lukaku z zastrzeżeniem testów medycznych i warunków indywidualnych kontraktu" - głosi komunikat "Czerwonych Diabłów" na Twitterze.

24-letni napastnik "The Toffees" uzyskał w minionym sezonie 25 bramek i w klasyfikacji strzelców Premier League przegrał tylko z Harrym Kane'em z Tottenhamu Hotspur, który zdobył 29 goli.

Zawodnikiem Evertonu jest od 2014 roku, wcześniej był też wypożyczony do tego klubu z Chelsea. W marcu postanowił nie przedłużać kontraktu, co zrodziło spekulacje dotyczące jego przyszłości. Mówiło się o powrocie do Chelsea lub transferze do Bayernu Monachium.

Brytyjskie media informują też, że w drugą stronę - z "ManU" do Evertonu - może przenieść się Wayne Rooney. Najlepszy w historii strzelec "Czerwonych Diabłów" gra w tym zespole od 2004 roku, kiedy przeszedł z... Evertonu.