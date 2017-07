Problemy Nouriego zaczęły się w 72. minucie spotkania w austriackiej miejscowości Hippach. Na początku nie wyglądało to groźnie, bo 20-letni napastnik marokańskiego pochodzenia, urodzony w Amsterdamie, położył się na ziemi, jak gdyby złapał go skurcz lub ból mięśnia. Sędzia przerwał grę, aby sprawdzić, co dzieje się z piłkarzem, ale nie było żadnej paniki. Arbiter pozwolił nawet na dokonanie zmiany.

Ajax'ın genç orta saha oyuncusu Abdelhak Nouri'nin maç esnasında kalbi durdu! pic.twitter.com/t5Jahzhgus — Sporun Dibi (@sporundibicom) 8 lipca 2017

Chwilę później na placu gry była już karetka, a Nouri był reanimowany. Został przewieziony helikopterem do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili niewydolność układu krążenia. Czekają na wyniki wszystkich badań, zanim wybudzą Nouriego ze śpiączki.

Spotkanie nie zostało już wznowione. W momencie jego zakończenia Werder prowadził 2:1.