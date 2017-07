Glik przeszedł do Monaco w połowie 2016 roku. Przeniósł się wówczas z Torino, a umowę podpisał po odpadnięciu biało-czerwonych z mistrzostw Europy we Francji.

W sezonie 2016/17 Glik zdobył sześć bramek i miał dwie asysty, co czyni go najskuteczniejszym obrońcą Ligue 1. Także dobrą postawą w defensywie przyczynił się do zdobycia przez klub mistrzostwa Francji oraz awansu do półfinału Ligi Mistrzów.

Jestem bardzo szczęśliwy, zwłaszcza po tym znakomitym sezonie. W tym cele są takie same - zajść jak najdalej w Champions League i obronić tytuł we francuskiej ekstraklasie - powiedział 29-letni środkowy obrońca, cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

W barwach Monaco Glik rozegrał 46 spotkań, za każdym razem znajdując się w wyjściowym składzie.