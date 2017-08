Przyjazd 25-letniego Neymara do Dauchy zapowiedziała miejscowa gazeta "Al-Watan". Tam też dojdzie do ostatecznych rozmów sportowca z miejscowym właścicielem paryskiego klubu, szejkiem Nasserem al-Chelaifim.

We wtorek Neymar powrócił do Barcelony z podróży do Chin. Poinformował już kolegów o odejściu, co potwierdził kataloński klub.

Jak informuje francuska gazeta sportowa "L'Equipe" Neymar, który pozyskany został przez kataloński klub z FC Santos w 2013 roku, pojawi się już wkrótce w stolicy Francji. Wiadomość o jego przejściu z Barcelony do Paris St.Germain potwierdziła na Twitterze stacja sportowa BeInSports należąca do właściciela PSG.

Tymczasem w Barcelonie coraz głośniejsze są głosy protestu kibiców niezadowolonych z odejścia Neymara.

Na ulicach pojawiły się plakaty ze zdjęciem Neymara i napisem "Zdrajca poszukiwany", a także "Precz z Barcelony".

Gazeta "Sport" nazwała go egoistą, a "Mundo Deportivo" pożegnało go po francusku "Bon Voyage".

Kwota 222 mln euro to ponad dwa razy więcej niż dotychczasowy rekord sprzed roku, kiedy Manchester United wydał 105 mln na Francuza Paula Pogbę z Juventusu Turyn.