Nie ubywa mi lat, ale świetnie się czuję. Nie brakuje mi dobrego humoru i dystansu do siebie. Nie wyobrażałem sobie, że tym wieku będę jeszcze bronił. Kiedyś przesuwałem sobie datę zakończenia kariery z 30, na 33, a potem na 35 lat. Obecnie jednak nie widzę siebie robiącego coś innego niż granie w piłkę. Jeśli zdrowie pozwoli to jeszcze chwilę pobawię się w sport - powiedział Boruc, który w czwartek spotkał się z przedstawicielami mediów przy okazji podpisania umowy ambasadorskiej z firmą "New Balance".