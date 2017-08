25-letni Coutinho, pomocnik, przeszedł do Liverpoolu z Interu Mediolan w 2013 roku. Kosztował wówczas 8,5 mln funtów (11 mln dol.). Teraz Barcelona początkowo złożyła ofertę opiewającą na 80 mln euro, a następnie podniosła ją do 100 mln. Z tym, że druga propozycja to 85 mln plus 15 mln bonusów.

Anglicy utrzymują, że zawodnik nie jest na sprzedaż. Na pozostaniu Brazylijczyka, kluczowego gracza w poprzednim sezonie, bardzo zależy niemieckiemu menedżerowi Juergenowi Kloppowi.

Barcelona po sprzedaży Neymara do francuskiego PSG za 222 mln euro szuka kolejnego świetnego piłkarza do Lionela Messiego i Luisa Suareza.