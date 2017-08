Skazywane na pożarcie Guingamp bezbramkowy remis utrzymało do 52. minuty. Wówczas gości wyręczył Jordan Ikoko. Obrońca rodem z Demokratycznej Republiki Konga tak nieudolnie zagrał piłkę do własnego bramkarza, że ta odbiła się od słupka i wpadła do siatki.

Neymar znać o sobie dał w 62. minucie, kiedy po jego podaniu gola zdobył Edinson Cavani. 20 minut później sytuacja się odwróciła. Brazylijczyk wpisał się na listę strzelców po zagraniu Urugwajczyka.

Po dwóch kolejkach komplet sześciu punktów ma pięć drużyn. Prowadzi Olympique Lyon przed PSG oraz broniącym tytułu AS Monaco Kamila Glika.