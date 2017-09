"Zaczął siódmy sezon jak trener Atletico. W hiszpańskiej ekstraklasie jest najdłużej pracującym w jednym zespole szkoleniowcem, a w najsilniejszych europejskich ligach pod tym względem lepszy jest tylko Arsene Wenger z Arsenalu Londyn" - napisano w oświadczeniu stołecznego klubu.

47-letni Simeone z Atletico związał się w 2011 roku. W 2014 poprowadził zespół do mistrzostwa kraju, przełamując trwającą od kilku lat dominację Realu Madryt i Barcelony. Zespół pod jego wodzą dwukrotnie awansował do finału Ligi Mistrzów (2014 i 2016), ulegając za każdym razem Realowi Madryt. W 2015 roku przedłużył kontrakt o pięć lat. Jednak we wrześniu ubiegłego roku zgodził się na skrócenie umowy do 2018 roku.

Po dwóch kolejkach obecnego sezonu Atletico z czterema punktami zajmuje drugie miejsce w tabeli La Liga.