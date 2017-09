Trzeci w tej klasyfikacji jest kolejny Argentyńczyk Paulo Dybala (Juventus) - 7 mln, a kolejne lokaty zajmują Brazylijczyk Douglas Costa (Juventus) oraz bramkarz Gianluigi Donnarumma (AC Milan) - po 6 mln.

Spośród polskich piłkarzy najwyższe uposażenie ma rezerwowy bramkarz Juventusu Wojciech Szczęsny - 3,5 mln euro rocznie. Arkadiusz Milik (Napoli) otrzymuje 2,5 mln, Piotr Zieliński (Napoli) - 1,1 mln, a bramkarz Łukasz Skorupski (AS Roma) - 800 tys. euro.

Według "La Gazzetta dello Sport" suma wynagrodzeń we wszystkich klubach Serie A wzrosła w tym sezonie z 927 do 955 mln euro. Najwięcej na ten cel przeznacza Juventus - 164 mln euro, wyprzedzając AC Milan - 117 mln, AS Roma - 91, Inter Mediolan - 82 oraz Napoli - 81 mln euro.