Argentyńczyk Paulo Dybala wszedł na murawę w 54. minucie, ale i tak zdołał strzelić gola. Do siatki trafił w 83. minucie. Była to jego piąta bramka w tym sezonie i jest na razie najskuteczniejszy we Włoszech. Wcześniej gole zdobywali także Fin Perparim Hetemaj (samobójcza) w 17. minucie oraz w 58. Argentyńczyk Gonzalo Higuain.

FT Juventus 3 - 0 Chievo Verona

Juventus

⚽ 17' Perparim Hetemaj (Gol bunuh diri)

⚽ 58' Gonzalo Higuain

⚽ 83' Paulo Dybala pic.twitter.com/HBXln0K1zp — Mega389 (@mega389bola) 9 września 2017

Juventus jest liderem tabeli z kompletem dziewięciu punktów, Chievo jest na 11. miejscu z trzema punktami.

W sobotę miał zostać rozegrany jeszcze jeden mecz Sampdoria Genua - AS Roma, ale został przełożony na inny termin z powodu gwałtownych opadów deszczu.

Zawodnikami Sampdorii są Karol Linetty, Bartosz Bereszyński i Dawid Kownacki, a w Romie występuje bramkarz Łukasz Skorupski.