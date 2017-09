Czy to historyczne wydarzenia? Nie wiem, niech oceniają to inni. Wiem, że to zawsze było moje marzenie, które się spełniło. Zdaję sobie sprawę, że będę wnikliwie obserwowana przez opinię publiczną i media od samego początku pracy, ale jestem przyzwyczajona do takiej presji - powiedziała jedna z czterech kobiet, które w tym sezonie pojawią się na boiskach Bundesligi.