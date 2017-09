20-letni napastnik został zmieniony w pierwszej połowie spotkania, wygranego przez Barcelonę 2:1. W klubowym komunikacie poinformowano, że Francuz w przyszłym tygodniu przejdzie zabieg w Finlandii.

Dembele przeszedł w zeszłym miesiącu do Barcelony z Borussii Dortmund. Hiszpański zespół zapłacił za niego 105 milionów euro (plus 42 milionów ew. bonusów). Francuz ma zastąpić Brazylijczyka Neymara, który został sprzedany do PSG za rekordową w historii futbolu kwotę 222 milionów euro.

Z powodu kontuzji Dembele opuści pozostałą część fazy grupowej Ligi Mistrzów oraz ligowe mecze z takimi rywalami jak Atletico Madryt i Real Madryt.