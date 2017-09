Guardiola i Lewandowski bardzo dobrze się znają. To właśnie za czasów pracy katalońskiego szkoleniowca w Bawarii kapitana polskiej reprezentacji trafił do Bayernu Monachium.

Od miesięcy spekuluje się jednak, że Lewandowski chciałby przenieść się do Realu Madryt. Teraz zagraniczne gazety piszą, w tym także portal sport1.de, że "Królewscy" to raczej nierealny kierunek. Argumentują to wiekiem polskiego snajpera. Niebawem Lewandowski skończy 30 lat, a Real zatrudnia raczej młodszych zawodników.

Niedawno Polak skrytykował w wywiadzie dla "Spiegla" politykę transferową Bayernu i w ten sposób zasugerował, że w Monachium potrzebne są wzmocnienia. Te wypowiedzi jeszcze bardziej ożywiły dyskusje na temat jego transferu.

Lewandowski związany jest z bawarskim klubem kontraktem do 2021 roku. W umowie nie ma kwoty odstępnego.