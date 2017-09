"Lewy" gola strzelił z rzutu karnego w 25. minucie. To było jego szóste trafienie w tym sezonie w Bundeslidze i jest obecnie najskuteczniejszym piłkarzem. We wtorek murawę opuścił w 65. minucie. Na stadionie w Gelsenkirchen żegnały go gwizdy miejscowej publiczności.

Bayern w pięciu meczach miał jedną wpadkę - przegrał z Hoffenheim i to kosztowało go spadnięcie nawet na szóste miejsce w tabeli. Po dwóch zwycięstwach z rzędu znowu jest na pierwszym, ale tak może być tylko do środy, kiedy mecz 5. kolejki rozegra dotychczasowy lider Borussia Dortmund.

>>>Schalke - Bayern 0:3. Zobacz gole

We wtorek w barwach Bayernu znakomite spotkanie rozegrał Kolumbijczyk James Rodriguez. Nie tylko strzelił bramkę w 29. minucie, ale także asystował przy trafieniu Chilijczyka Arturo Vidala na kwadrans przed ostatnim gwizdkiem sędziego.

Na ławce trenerskiej VfL Wolfsburg debiutował Szwajcar Martin Schmidt. Jakuba Błaszczykowskiego z powodu choroby zabrakło w meczowej kadrze, a "Wilki" zaledwie zremisowały z Werderem Brema 1:1. Po raz ostatni trzy punkty dopisały sobie 26 sierpnia. Od tego czasu drużyna zanotowała dwa remisy i porażkę. Z kolei Werder nadal czeka na pierwszą wygraną w tym sezonie.

Całe spotkanie w barwach VfB Stuttgart rozegrał Marcin Kamiński. Polski obrońca jest już stałym punktem obrony beniaminka. We wtorek lepszym zespołem okazała się Borussia Moenchengladbach, która u siebie wygrała 2:0, a dwie bramki zdobył Raffael.

W bardzo dobrej formie pozostają piłkarze FC Augsburg, którzy tym razem pokonali wicemistrza Niemiec RB Lipsk 1:0. To ich trzecie zwycięstwo z rzędu, dzięki czemu awansowali na trzecie miejsce w tabeli.

W środę może dojść jednak do sporych przetasowań. Borussia Dortmund Łukasza Piszczka na wyjeździe zmierzy się z Hamburgerem SV. Jeśli wygra, będzie miała o jeden punkt więcej od Bayernu. Z kolei Hannover 96, w tym sezonie bez porażki na wyjeździe, zmierzy się z Freiburgiem, w którym w ostatniej kolejce zadebiutował wypożyczony z Leicester City Bartosz Kapustka.

Punktów potrzebuje FC Koeln. Ekipa z Kolonii, której piłkarzem jest Paweł Olkowski, jako jedyna pozostaje z zerowym dorobkiem, a teraz zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt.