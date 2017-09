Milika operował profesor Pier Paolo Mariani, który w październiku zeszłego roku przeprowadził zabieg jego lewego kolana po tym, gdy zerwał więzadła krzyżowe. Teraz podobnego urazu zawodnik Napoli doznał w prawej nodze.

Klub Milika w wydanym komunikacie ogłosił po zakończeniu operacji, że uraz był złożony, a zabieg "udał się doskonale".

Kolano zostało wzmocnione, a napastnik powróci na boisko po podobnej przerwie, jak po poprzedniej kontuzji - poinformowało Napoli.

Włoskie media twierdzą, że polski piłkarz będzie pauzował od 4 do 6 miesięcy i dodają, że klub z Neapolu już zastanawia się nad tym, kto mógłby go zastąpić w tym czasie. "La Gazzetta dello Sport" podkreśla, że pauza potrwa co najmniej do końca lutego przyszłego roku. Przed rokiem - po urazie, jakiego nabawił się w trakcie spotkania kwalifikacji mistrzostw świata z Danią (3:2) w Warszawie - pauzował cztery miesiące.

Media zapowiadają, że we wtorek piłkarz rozpocznie fizjoterapię, a w czwartek opuści klinikę.

Urazu Milik nabawił się w końcówce sobotniego meczu ligowego ze SPAL (3:2), w którym na boisko wszedł w 70. minucie, zmieniając Piotra Zielińskiego. W 88. minucie gry biegł do piłki, a hamując ciężar ciała przeniósł na prawą nogę. Po chwili upadł na murawę i trzymał się za kolano. Na boisku pojawiły się nosze, ale ostatecznie zszedł o własnych siłach, jednak wyraźnie utykał. Badania przeprowadzone w niedzielę wykazały, że kontuzja jest poważna i konieczna będzie interwencja chirurgiczna.

Milik był powołany przez selekcjonera Adama Nawałkę na najbliższe mecze eliminacji mistrzostw świata z Armenią (5.10 w Erywaniu) i Czarnogórą (8.10 w Warszawie). W drużynie narodowej wystąpił dotychczas 36 razy i zdobył 12 goli. Ostatniego we wrześniowym spotkaniu z Kazachstanem (3:0) w kwalifikacjach mundialu.

W klubie nie grał często. W Serie A w sześciu kolejkach spędził na boisku 220 minut i strzelił jedną bramkę. Pełne 90 minut rozegrał w jedynym jak do tej pory spotkaniu Ligi Mistrzów z Szachtarem Donieck (1:2) i zdobył gola.

Do Napoli Polak trafił latem 2016 z Ajaksu Amsterdam za ponad 30 mln euro. W barwach włoskiego klubu rozegrał 28 meczów i łącznie odnotował 10 trafień.