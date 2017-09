Do incydentu doszło po ok. 15 minutach od rozpoczęcia spotkania. Wówczas bramkę na 1:0 dla gości uzyskał Fode Ballo-Toure, a kibice Lille w geście radości pobiegli do przedniej części sektora, napierając na barierę.

El Lille de Bielsa le gana 1-0 a Amiens, con gol de Fodé Balló-Touré. En la celebración del gol se cayó la tribuna y hay hinchas heridos pic.twitter.com/psWUzXFDiF — La pizarra de Bielsa (@pizarrabielsa) 30 września 2017

Służby medyczne starają się pomóc wszystkim poszkodowanym, niektórzy kibice zostali wyniesieni z terenu stadionu na noszach. Według relacji francuskich mediów, wszystko odbywa się spokojnie i nie ma oznak paniki.