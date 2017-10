Zwycięską bramkę dla "The Citizens" strzelił w 67. minucie Kevin de Bruyne po wymianie piłki z Gabrielem Jesusem. W styczniu 2014 roku Belg odszedł z Chelsea, po tym jak zagrał w sumie w zaledwie dziewięciu meczach. "The Blues" sprzedali go do VfL Wolfsburg, ale w 2015 roku wrócił do Premier League - do Manchesteru City.

"To zwycięstwo to ogromne osiągnięcie. Wiedzieliśmy, że zbliża się najtrudniejszy mecz do tej pory w tym sezonie. Mieliśmy plan na to spotkanie i zrealizowaliśmy go. Dzięki temu zdobyliśmy trzy punkty" - powiedział pomocnik Manchesteru City Fabian Delph.

"The Citizens" prowadzą w tabeli, ale 19 punktów ma również Manchester United. "Czerwone Diabły" efektownie pokonały u siebie ostatnie w tabeli Crystal Palace 4:0. Dwa gole zdobył obrońca Marouane Fellaini (35, 49), a po jednym dołożyli pomocnik Juan Mata (3) i napastnik Romelu Lukaku (86).

"Zawsze oczekujemy, że bramki będą strzelali nasi napastnicy - tym bardziej, że mają swobodę gry. Marouane jest wspaniałym piłkarzem z charakterem i mamy świetne relacje. Ma silną osobowość i zawsze oprze się przeciwnościom. Jest prawdziwym wojownikiem" - podkreślił trener Manchesteru United Jose Mourinho.

Kolejny dobry występ w barwach West Bromwich Albion zaliczył Grzegorz Krychowiak, a jego zespół zremisował na własnym boisku z Watfordem 2:2. Pomocnik reprezentacji Polski asystował przy bramce Jose Rondona.

Czwartej porażki w sezonie doznał zespół Swansea City. W meczu wyjazdowym z West Hamem United Fabiański skapitulował w 90. minucie po trafieniu Diafry Sakho.

Pierwszy remis w sezonie zanotował AFC Bournemouth, który podzielił się punktami z Leicester City 0:0. W zespole gospodarzy rolę rezerwowego bramkarza pełnił Artur Boruc. Swansea City (5 pkt) i AFC Bournemouth (4 pkt) znajdują się na miejscach spadkowych. Tabelę zamyka bez żadnego dorobku Crystal Palace.