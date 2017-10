Dyrektor ds. marketingu "Terierów" zamieścił w internecie zdjęcie odręcznie napisanego listu Bhany, w którym poprosił, by pieniądze przekazać Aaronowi Mooyowi. Australijski pomocnik beniaminka zdobył pierwszą z bramek dla gospodarzy w sobotniej konfrontacji z "Czerwonymi Diabłami".

Byłem na meczu z Manchesterem United. Znalazłem na stadionie pięciofuntowy banknot i przekazałem go mojemu tacie, bo nie wolno zatrzymywać czegoś, co nie jest nasze. Czy możecie spytać pana Wagnera (David Wagner to trener Huddersfield Town), czy Aaron Mooy może zatrzymać te pieniądze, ponieważ zagrał bardzo dobrze i zdobył bramkę? Dołączam pięć funtów w kopercie. Dziękuję - napisał młody kibic.