Benevento, które jako jedyny zespół Serie A pozostaje w tym sezonie bez punktu, niespodziewanie objęło prowadzenie w 19. minucie. Amato Ciciretti popisał się strzałem z rzutu wolnego, przenosząc piłkę nad murem. Szczęsny był tak zaskoczony, że nawet nie próbował interweniować. Dwanaście minut po przerwie wyrównał Gonzalo Higuain, a w 66. minucie zwycięską bramkę głową strzelił Juan Cuadrado.

"Zespół Benevento przyjechał do Turynu, aby rozegrać dobry mecz i wpakował nas w tarapaty. Tego dnia najważniejszą sprawą był jednak wynik i udało nam się osiągnąć korzystny. Cieszę się, że zrealizowaliśmy ten cel" - powiedział Cuadrado, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

"Stara Dama" z dorobkiem 31 punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli i traci punkt do prowadzącego SSC Napoli, które bezbramkowo zremisowało na wyjeździe z Chievo Werona. W zespole gości do 72. minuty występował Piotr Zieliński (żółta kartka). Natomiast w drużynie gospodarzy w 85. minucie na boisku pojawił się Mariusz Stępiński, a Paweł Jaroszyński był rezerwowym.

Na trzecie miejsce spadł Inter Mediolan (30 pkt), który w niedzielę zremisował u siebie z Torino 1:1.

Pięć punktów do SSC Napoli traci Roma, która pokonała na wyjeździe Fiorentinę 4:2. Do przerwy był remis 2:2 po dwóch bramkach dla gości Gersona. Dla gospodarzy po jednej strzelili Jordan Veretout i Giovanni Simeone. Po zmianie stron Roma objęła prowadzenie po trafieniu Konstantinosa Manolasa, a w końcówce wynik spotkania ustalił Diego Perotti. Roma ma 27 punktów, ale jeden zaległy mecz do rozegrania.

Spotkanie Lazio - Udinese zostało przełożone z powodu obfitych opadów deszczu.

W sobotę natomiast Sampdoria pokonała na wyjeździe Genoę 2:0 w derbach miasta po bramkach Gastona Ramireza i Fabio Quagliarelli. W zespole gości cały mecz zagrali Karol Linetty i Bartosz Bereszyński (ten drugi został ukarany żółtą kartką). Dawid Kownacki był rezerwowym.

"Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Zaliczyliśmy dobry występ i sprawiliśmy, że miasto należy do nas. W takich meczach nieważne, czy gra się dobrze, czy źle. Najważniejsze jest zwycięstwo i my je osiągnęliśmy" - powiedział Ramirez.

Sampdoria z 23 punktami zajmuje szóste miejsce w tabeli, ale do rozegrania ma jeden zaległy mecz.

Genoa z dorobkiem sześciu punktów jest osiemnasta. W niedzielę poinformowano o zwolnieniu z funkcji trenera tego klubu Chorwata Ivana Jurica. Na razie nie ogłoszono, kto będzie jego następcą.