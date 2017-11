Na razie nie podano, co dokładnie się stało. To jednak nie pierwsze złamanie zasad przez 28-letniego zawodnika. Przed rokiem Borussia zawiesiła go na jeden z meczów Ligi Mistrzów, ponieważ mimo zakazu poleciał w dniu wolnym do Mediolanu.

Aubameyang ma w tym sezonie na koncie dziesięć trafień i jest najskuteczniejszym strzelcem BVB, ale teraz ma słabszy okres. Nie zdobył gola w trzech ostatnich spotkaniach.

Liderem klasyfikacji strzelców niemieckiej ekstraklasy jest Robert Lewandowski z Bayernu Monachium, który w 11 spotkaniach uzyskał 11 bramek.