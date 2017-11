Na razie nie podano terminu powrotu do zespołu, ale Szwed trenuje indywidualnie od kilku tygodni. 10 grudnia w Manchesterze odbędą się derby "Czerwone Diabły" kontra City.

On jest lwem, wojownikiem. Jest cały czas głodny gry i to motywuje go do powrotu. Skrócił się czas regeneracji i wierzę, że ponownie zagra w tym roku - dodał Mourinho, który włączył Szweda do kadry "ManU" na grudniowe spotkania fazy grupowej Ligi Mistrzów.