W pierwszej połowie spotkanie było wyrównane, ale po przerwie przeważał broniący tytułu Real. Tyle że "Królewscy" nie potrafili stworzyć dogodnych okazji. Żaden z zespołów nie zaprezentował się tego dnia jak czołowy europejski klub.

Brakowało jakości, ale nie emocji. Szczególnie uwidoczniły się one, kiedy napastnik gości Francuz Karim Benzema upadł na murawę, a Argentyńczyk Angel Correa, niezadowolony z decyzji sędziego o faulu, kopnął piłkę w całej siły, trafiając leżącego w głowę. W wyniku tego incydentu doszło do szamotaniny, ale piłkarze obu drużyn szybko się uspokoili.

>>>Atletico Madryt - Real Madryt 0:0. Zobacz wideo

W końcówce pierwszej połowy ucierpiał kapitan Realu Sergio Ramos. Chciał zagrać piłkę głową, ale został trafiony w twarz nogą przez Lucasa Hernandeza. Ramos musiał opuścić boisko, prawdopodobnie ze złamanym nosem.

Jestem wściekły, bo nie udało nam się wygrać, straciliśmy dwa punkty. Ale to był dobry mecz z trudnym rywalem, który jest bardzo mocny w defensywie. Dziesięć punktów to już znaczny dystans, ale jeśli będziemy wymagać od siebie maksimum, możemy odrobić stratę - ocenił na antenie telewizji Movistar Plus obrońca Realu Dani Carvajal, który powrócił do gry po 40-dniowej przerwie spowodowanej kontuzją.