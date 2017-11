Krychowiak od czasu przejścia pod koniec sierpnia do West Bromwich Albion (na zasadzie wypożyczenia z PSG) grał regularnie w ligowych meczach tego zespołu, ale po czterech porażkach z rzędu i łącznie 10 spotkaniach bez zwycięstwa władze klubu zwolniły dotychczasowego trenera Tony'ego Pulisa.

Tymczasowo obowiązki przejął dotychczasowy asystent Gary Megson.

To nie był koniec zmian w zespole. Krychowiak tym razem usiadł na ławce rezerwowych, a jego zespół spisał się nadspodziewanie dobrze. Do 74. minuty prowadził po golu Wenezuelczyka Salomona Rondona. Wówczas do wyrównania doprowadził Harry Kane, strzelając swojego 40. gola w 2017 roku.

Po trzynastu kolejkach piłkarze WBA zajmują 17. miejsce (pierwsze "bezpieczne") z dorobkiem 11 pkt, Tottenham jest czwarty - 24 pkt.

Nie było goli w meczu zespołów, które mają w swoich szeregach polskich bramkarzy. Drużyna Swansea City Łukasza Fabiańskiego zremisowała u siebie z AFC Bournemouth Artura Boruca, ale - tak jak w poprzednich kolejkach - tylko pierwszy z nich pojawił się na boisku.

"Łabędzie" pozostały na przedostatnim miejscu w tabeli (9 pkt), Bournemouth jest dwunasty - 14 pkt.

Wicelider Manchester United (34 pkt) dość szczęśliwie pokonał u siebie Brighton and Hove Albion 1:0, po samobójczym golu w 66. minucie Lewisa Dunka. Kolejny mecz rozegrał kontuzjowany przez wiele miesięcy Szwed Zlatan Ibrahimovic - napastnik gospodarzy tym razem wystąpił od 62. minuty.

Na sobotni wieczór zaplanowano szlagier 13. kolejki, w którym piąty Liverpool podejmie broniącą tytułu, trzecią obecnie Chelsea Londyn. W niedzielę odbędą się trzy mecze, m.in. lider Manchester City zagra na wyjeździe z Huddersfield Town.