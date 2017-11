Kolejnym rywalem "polskiej" drużyny, w której występuje też Karol Linetty, będzie Fiorentina.

To był najlepszy występ Kownackiego, odkąd w w lipcu przeszedł do klubu Serie A z Lecha Poznań. Polak do siatki trafił w 2. i 74. minucie, a asystę przy golu Gastona Ramireza zaliczył w 9. minucie.

Linetty, którego zabrakło na ławce rezerwowych, ma kontuzję uda i na razie jest oszczędzany przez trenera.