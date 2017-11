Modric jest oskarżony o oszustwo dotyczące podatków związanych z przekazaniem praw do jego wizerunku w latach 2013-14. Jako poinformowała prokuratura, chodzi o 870 728 euro.

W sprawę zamieszana jest także żona piłkarza Vadja oraz mająca siedzibę w Luksemburgu firma Ivano S.A.R.L. Z ustaleń prokuratury wynika, że Ivano to "fałszywa" spółka, która została założona "tylko po to, by pośredniczyć w przekazaniu praw do wizerunku piłkarzy z pominięciem podatków".

Dopiero niedawno wykryto, że 32-letni Chorwat jest właścicielem kont bankowych na niewielkiej wyspie Man, należącej do archipelagu Wysp Brytyjskich.

Modric, który został zawodnikiem Realu w 2012 roku, dołączył do listy piłkarzy oskarżonych przez hiszpańską prokuraturę o przestępstwa podatkowe. Wcześniej znaleźli się na niej m.in. jego klubowi koledzy Portugalczyk Cristiano Ronaldo i Brazylijczyk Marcelo oraz gwiazdor Barcelony Lionel Messi. W przypadku dwóch pierwszych toczy się śledztwo, a Argentyńczyk został uznany winnym i pierwotnie skazano go na 21-miesięczny pobyt w więzieniu oraz grzywnę w wysokości 2 mln euro. Ostatecznie pierwszą część kary zamieniono na grzywnę w wysokości 252 tysięcy euro. Kłopoty z fiskusem w Hiszpanii ma też były trener "Królewskich" Portugalczyk Jose Mourinho.