"Duma Katalonii" nie przegrała jeszcze ani jednego meczu w tym sezonie. Za to znów zremisowała, co powoduje, że traci przewagę w tabeli.

Na razie druga Valencia traci pięć punktów, ale swój mecz 14. kolejki z Getafe rozegra w niedzielę, więc przewaga może stopnieć do dwóch.

Kibiców Barcelony martwi jednak nie tylko brak wygranej, ale i poważna kontuzja Umtitiego. Francuz zszedł z murawy w 72. minucie, a pierwsze badania wykazały, że doszło do uszkodzenia mięśnia dwugłowego uda. To oznacza, że będzie musiał pauzować ok. dwóch miesięcy.

W sobotę na Camp Nou nieoczekiwanie dla wszystkich ekspertów rządziła Celta. Nie tylko lepiej prezentowała się na murawie, ale potrafiła także wykorzystać okazje. I to właśnie goście jako pierwsi wyszli na prowadzenie. W 19. minucie gola zdobył Iago Aspas. Cztery minuty później wyrównał Argentyńczyk Lionel Messi.

W drugiej połowie, gdy Urugwajczyk Luis Suarez strzelił bramkę i Barcelona prowadziła, wydawało się, że marzenia Celty o punktach w Katalonii się nie spełnią. Tymczasem w 70. minucie trafił Maxi Lopez, a w samej końcówce znakomitą interwencją popisał się jeszcze bramkarz Marc-Andre Ter Stegen, ratując lidera tabeli przed pierwszą przegraną.