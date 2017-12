Fabiański nie miał wiele do powiedzenia przy żadnej z bramek. W 36. minucie w sytuacji sam na sam pokonał go Szwajcar Xherdan Shaqiri, a chwilę później Senegalczyk Mame Biram Diouf nie dał Polakowi szans, posyłając piłkę do siatki mocnym strzałem z ok. 10 metrów. Prowadzenie gościom dał już w trzeciej minucie Wilfried Bony z Wybrzeża Kości Słoniowej, ale "Łabędzie" musiały ostatecznie pogodzić się z 10. porażką w sezonie.

>>>Stoke - Swansea 2:1. Zobacz gole

Ekipa z Walii zgromadziła dziewięć punktów i ma już cztery straty do strefy dającej utrzymanie w ekstraklasie. W niej ostatnie miejsce zajmuje West Bromwich Albion Grzegorza Krychowiaka. W sobotę Polak był rezerwowym, a jego zespół zremisował bezbramkowo przed własną publicznością z również broniącym się przed spadkiem Crystal Palace - 10 pkt.

>>>Chelsea - Newcastle 3:1. Zobacz gole

Tego dnia zwycięstwa odniosły drużyny mistrza kraju Chelsea oraz Liverpoolu. Londyńczycy pokonali u siebie Newcastle United 3:1 (dwie bramki Belga Edena Hazarda, jedna Hiszpana Alvaro Moraty), natomiast "The Reds" rozbili na wyjeździe Brighton and Hove Albion 5:1. Dobry mecz rozegrał Brazylijczyk Philippe Coutinho, który zdobył jedną bramkę, przy dwóch asystował, a do tego "nastrzelił" obrońcę gości Lewisa Dunka, który pokonał własnego bramkarza.

>>>Brighton - Liverpool 1:5. Zobacz gole

W tabeli Chelsea z dorobkiem 32 punktów zrównała się z wiceliderem Manchesterem United, a Liverpool ma do nich trzy straty i jest czwarty. "Czerwone Diabły" w sobotnie popołudnie zmierzą się w hitowym meczu tej kolejki w Londynie z zajmującym piątą pozycję Arsenalem. Prowadzący Manchester City, który ma 40 pkt, w niedzielę podejmie West Ham United.

Udany debiut w Evertonie zanotował trener Sam Allardyce. Jego podopieczni pokonali przed własną publicznością Huddersfield Town 2:0 po bramkach Islandczyka Gylfiego Sigurdssona (47.) oraz Dominica Calverta-Lewina (73.).