W wydanym przez klub komunikacie po badaniach kontrolnych w stołecznej klinice Villa Stuart podkreślono: "Rehabilitacja przebiega w sposób najlepszy z możliwych".

W komentarzach we włoskich mediach podkreśla się jednocześnie, że Milik ma wznowić treningi na początku przyszłego roku. Do wyjaśnienia pozostaje to, zauważono, czy Napoli zdecyduje się wypożyczyć polskiego piłkarza po to, by dać mu więcej możliwości gry i odzyskania jak najlepszej formy.