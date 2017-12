Stoeger objął zespół z Dortmundu w niedzielę, zastępując zwolnionego Holendra Petera Bosza. Drużyna notowała bardzo słabe wyniki w ostatnich tygodniach, przez co m.in. odpadła z Ligi Mistrzów i spadła na ósme miejsce w ekstraklasie.

Po zwycięstwie nad Mainz ma 25 punktów i przed pięcioma środowymi meczami tej kolejki zajmuje czwartą lokatę. Traci 10 pkt do prowadzącego Bayernu Monachium, który podejmie zajmującą ostatnie miejsce w tabeli ekipę FC Koeln. Do 3 grudnia jej trenerem był... Stoeger.

"Możemy teraz wszyscy odetchnąć, bo po czasie, który wydawał się wiecznością, znów zdobyliśmy trzy punkty" - powiedział na antenie telewizji Sky kapitan Marcel Schmelzer.

Kontuzjowanego Łukasza Piszczka nie było w kadrze BVB.

Bayern, którego piłkarzem jest Robert Lewandowski, może umocnić się na pozycji lidera. To dlatego, że we wtorek swój mecz z VfL Wolfsburg tylko zremisował 1:1 dotychczasowy wicelider RB Lipsk, który ma siedem punktów straty do Bawarczyków. W razie zwycięstwa w Gelsenkirchen nad Augsburgiem, na drugie miejsce awansuje Schalke - 26 pkt.