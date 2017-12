To czwarta bramka w Serie A Zielińskiego w tej rundzie. Polski pomocnik, który po raz kolejny ustawiony był w linii ataku, trafił do siatki w 25. minucie i podwyższył wynik na 2:0. Reprezentant biało-czerwonych dostał bardzo dobre podanie od Włocha Jorginho i wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. Zieliński boisko opuścił w 70. minucie, a jego miejsce zajął Włoch Lorenzo Insigne.

>>>Torino - Napoli 1:3. Zobacz gole

Wcześniej bramkę zdobył Senegalczyk Kalidou Koulibaly (4.). Z kolei w 30. minucie na listę strzelców wpisał się Marek Hamsik. To było 115. trafienie Słowaka w barwach Napoli, a to oznacza, że zrównał się ze słynnym Argentyńczykiem Diego Maradoną. Hamsik "polował" na klubowy rekord od 1 października, bo właśnie tego dnia po raz ostatni strzelił gola.

Drużyna Napoli, której napastnikiem jest także kontuzjowany Arkadiusz Milik, jest liderem tabeli. Po 17 kolejkach ma 42 punkty i nie wyprzedzi jej także grający w niedzielę Juventus Turyn. "Stara Dama" jest obecnie trzecia i ma cztery punkty straty.

Obie ekipy przedziela Inter, który w sobotę stracił pierwszą pozycję w tabeli. To konsekwencja pierwszej porażki w sezonie. Przed własną publicznością uległ Udinese Calcio 1:3, mimo że do przerwy było 1:1. Po zmianie stron do siatki trafiali już tylko rywale - Rodrigo de Paul (61.) z rzutu karnego i Antonin Barak (77.).

>>>Inter - Udinese 1:3.Zobacz wideo

To druga z rzędu strata punktów Interu. Przed tygodniem zespół z Mediolanu zremisował bezbramkowo z Juventusem.