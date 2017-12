W tym sezonie pod wodzą Katalończyka klub z Manchesteru wygrał 16 kolejnych spotkań, a serię będzie mógł przedłużyć w sobotę, gdy "The Citizens" podejmą AFC Bournemouth w 19. kolejce. Żaden inny zespół nie może pochwalić się takim dokonaniem ani w Premier League, ani na żadnym innym poziomie profesjonalnych rozgrywek w Anglii.

Seria podopiecznych Guardioli rozpoczęła się właśnie od wygranej z Bournemouth 26 sierpnia. Wówczas zwycięstwo goście odnieśli dzięki bramce na 2:1 Raheema Sterlinga w siódmej doliczonej minucie drugiej połowy.

13 grudnia "The Citizens" pokonali Swansea City, odnosząc 15. kolejne zwycięstwo i ustanawiając rekord Anglii. Sobotnie zwycięstwo na wicemistrzem kraju Tottenhamem Hotspur 4:1 pokazało, że w szeregach lidera nie ma jeszcze zmęczenia.

Guardiola rekordowe serie notował także w Hiszpanii i w Niemczech. Jako trener Barcelony między 16 października 2010 a 12 lutego 2011 roku cieszył się z kompletu punktów w 16 meczach z rzędu. Wynik ten wyrównał później Real Madryt Zinedine'a Zidane'a, który 12 wygranymi zakończył sezon 2015/16, a na początku kolejnego zwyciężył jeszcze cztery razy.

Z kolei w Bayernie Guardiola wygrał 19 spotkań z rzędu w sezonie 2013/14. Seria rozpoczęła się 19 października, a zakończyła 25 marca.

We Włoszech rekordzistą pod tym względem jest Roberto Mancini, który poprowadził Inter Mediolan do 17 kolejnych ligowych zwycięstw w sezonie 2006/07, od września do lutego.

We Francji 16 razy z rzędu zwyciężyło Monaco z Kamilem Glikiem w składzie, a pod wodzą Portugalczyka Leonardo Jardima. Seria rozpoczęła się w lutym 2016 roku i trwała jeszcze na początku obecnego sezonu.

W historii polskiej ekstraklasy pod tym względem zapisał się Franciszek Smuda. W 1997 roku jego Widzew Łódź zwycięsko wychodził z 13 kolejnych spotkań, przy czym na boisku triumfował 12-krotnie, a raz przyznano mu walkowera. Dotychczas nikt nie poprawił tego dokonania.