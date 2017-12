Dotychczas kapitan reprezentacji Polski zdobył 53 bramki w 54 oficjalnych występach w klubie i drużynie narodowej. Ma średnią 0,98 gola na mecz, z czołowych lig europejskich pod tym względem lepszy jest tylko Harry Kane z Tottenhamu Hotspur - 50 trafień w 50 spotkaniach.

Lewandowski ma dużą szansę zakończenia 2017 roku jako jego najlepszy strzelec. Obecnie 53 bramki mają także Portugalczyk Cristiano Ronaldo z Realu Madryt (średnia 0,9 na mecz) oraz Argentyńczyk Lionel Messi z Barcelony (0,83). Obaj piłkarze występujący w Hiszpanii ostatnie spotkanie przed Nowym Rokiem rozegrają w sobotę o 13, gdy powalczą między sobą w El Clasico na Santiago Bernabeu.

Groźny jest jeszcze Edinson Cavani z Paris Saint-Germain, który do siatki w 2017 roku trafił 52 razy (0,85). W środę Urugwajczyka czeka jeszcze występ w meczu z Caen we francuskiej ekstraklasie. Kane rozegra jeszcze dwa spotkania - z Burnley i Southampton w Premier League.

Lewandowski zdobył z tym sezonie 15 bramek w Bundeslidze i jest liderem klasyfikacji strzelców. W sumie w niemieckiej ekstraklasie na listę strzelców wpisał się dotychczas 166 razy i jest dziesiąty w klasyfikacji wszech czasów. Rekord Gerda Muellera - 365 goli - jest wciąż nieosiągalny.

W środę o 20.45 Polak po raz kolejny zagra przeciwko swojemu byłemu klubowi. W barwach BVB występował w latach 2010-14. Jako piłkarz Bayernu, Borussii strzelił już dziewięć goli w 13 występach.

Ekipę gości po raz trzeci poprowadzi Peter Stoeger, który 10 grudnia zastąpił Holendra Petera Bosza. Początek pracy Niemiec ma udany - w debiucie cieszył się ze zwycięstwa nad FSV Mainz 2:0, później jego podopieczni pokonali także Hoffenheim 2:1, choć przegrywali do 63. minuty.

"Możemy mieć dobry nastrój po tych meczach. Najważniejsze jest teraz to, aby poprawić elementy gry, które nie funkcjonują najlepiej. Bayern też miał swoje +turbulencje+, ale wrócił już na właściwy kurs. Wynik losowania 1/8 finału nie jest szczytem marzeń żadnej ze stron" - powiedział Stoeger na konferencji prasowej.

Niepewny jest występ najskuteczniejszego w ostatnich sezonach piłkarza BVB Pierre'a Emericka Aubameyanga. Gabończyk zmaga się z urazem mięśnia. "Musimy wstrzymać się jeszcze z decyzją, czy zagra" - przyznał austriacki szkoleniowiec.

Zabraknie Łukasza Piszczka, który od października leczy kontuzję kolana.

Bayern nie bierze pod uwagę innego wyniku, niż zwycięstwo.

"Koniecznie chcemy pojechać do Berlina, by zagrać w finale. Puchar to też są ważne rozgrywki, w których chcemy zwyciężyć" - zaznaczył obrońca Niklas Suele.

W środę w składzie Freiburga mogą znaleźć się Bartosz Kapustka i Rafał Gikiewicz. Rywalem będzie Werder Brema.

Pierwsze mecze 1/8 finału odbędą się we wtorek. O 18.30 VfB Stuttgart, którego piłkarzem jest Marcin Kamiński, zmierzy się na wyjeździe z Mainz. Z kolei o 20.45 FC Koeln Pawła Olkowskiego zagra w Gelsenkirchen z Schalke 04, a VfL Wolfsburg (Jakub Błaszczykowski jest kontuzjowany) zmierzy się z FC Nuernberg.