W ubiegłym roku Lewandowski, który jest jedynym Polakiem w zestawieniu, również był siódmy, a dwa lata temu zajął piąte miejsce.

Talizman Polski utrzymał się w czołowej dziesiątce, ale nie jest już najwyżej sklasyfikowanym "numerem 9" w zestawieniu. Wyprzedził go Anglik Harry Kane. Tak czy inaczej, 29-latek został pierwszym w historii zdobywcą 16 goli w kwalifikacjach ważnego turnieju międzynarodowego. Poza tym strzelił co najmniej 16 goli w każdym sezonie od 2011. W każdej innej erze to wystarczyłoby, żeby walczyć o najwyższe miejsce, ale - jak sam zauważył w jednym z wywiadów - obecność Messiego i Ronaldo ogranicza jego szanse - napisano w krótkiej sylwetce.