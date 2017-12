Sierpniowe porażki z Realem były jedynymi, jakie Barcelona poniosła w tym sezonie. Przewodzi tabeli ekstraklasy z dorobkiem 42 punktów. Stołeczni zgromadzili o 11 mniej, ale mają do rozegrania jedno zaległe spotkanie.

Czekamy z niecierpliwością na sobotni mecz , bo to szansa, żeby zrewanżować się za tamte wyniki. Ale nie sądzę, że jesteśmy faworytami. To szczególne spotkanie, pozycja w tabeli nie ma żadnego znaczenia. Tym bardziej, że rywale grają u siebie - powiedział na konferencji prasowej trener gości Ernesto Valverde.

Szkoleniowiec Realu Zinedine Zidane podkreślił z kolei, że choć prestiż El Clasico jest wielki, jego wynik nie rozstrzygnie jeszcze walki o tytuł mistrzowski.

To będzie najtrudniejszy dotychczas mecz w tym sezonie. Te spotkania są i piękne, i trudne, ale to właśnie lubimy. Nawet jeśli przegramy, to nie koniec - podkreślił Francuz.