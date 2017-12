"The Citizens" od początku spotkania kontrolowali przebieg meczu. Po pierwszej połowie prowadzili 1:0 po bramce głową Sergio Aguero w 27. minucie. Osiem minut po przerwie Argentyńczyk popisał się świetną asystą, bo Raheem Sterling znalazł się sam przed bramkarzem gości Asmirem Begovicem i nie zmarnował okazji.

Pięć minut przed końcem Sterling popisał się prostopadłym podaniem w pole karne, a z doskonałej szansy skorzystał Danilo, niespełna cztery minuty po wejściu na boisko. W międzyczasie jednak swoją drugą bramkę w tym meczu strzelił Aguero. To było setna ligowa bramka Manchesteru City w tym roku.

>>>Manchester City - Bournemouth 4:. Zobacz gole

Rezerwowym bramkarzem AFC Bournemouth był Artur Boruc, a jego zespół z dorobkiem 16 punktów zajmuje trzecie miejsce od końca.

Manchester City odnosząc 17. z rzędu ligowe zwycięstwo śrubuje rekord i z dorobkiem 55 punktów umacnia się na prowadzeniu.

"Zawsze po wielu wygranych meczach z rzędu pojawiają się wątpliwości, czy mentalnie jest się gotowym, aby zrobić to kolejny raz. To u moich piłkarzy zrobiło na mnie największe wrażenie - oni byli gotowi" - powiedział po meczu trener "The Citizens" Josep Guardiola.

14 punktów traci do lidera lokalny rywal Manchester United, który swój mecz w tej kolejce rozegra w sobotni wieczór - zmierzy się na wyjeździe z Leicester City.

Trzecia w tabeli Chelsea Londyn (39 pkt) bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z Evertonem.

Ostatnie miejsce z 13 zajmuje drużyna Swansea City, która w sobotę zremisowała u siebie z Crystal Palace 1:1. Polskiego bramkarza niespełna kwadrans po przerwie pokonał z rzutu karnego SerbLuka Milivojevic. Wyrównał w 77. minucie Ghańczyk Jordan Ayew.

Po zwolnieniu trenera Paula Clementa w sobotę gospodarzy poprowadził piłkarz tego klubu Leon Britton. W meczowej kadrze nie znalazł się oficjalnie z powodu kontuzji pachwiny.

Tylko punkt więcej niż "Łabędzie" ma West Bromwich Albion, które przegrało na wyjeździe ze Stoke City 1:3. W kadrze zespołu gości zabrakło wypożyczonego z Paris Saint Germain Grzegorza Krychowiaka.

W piątek czwarty w tabeli Liverpool (35 pkt) zremisował na wyjeździe z Arsenalem Londyn (34 pkt) 3:3. Drużyny te może przedzielić Tottnham Hotspur, który wieczorem rozgrywa spotkanie z Burnley.