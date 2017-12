Van Dijk był przymierzany do Liverpoolu już pół roku temu, ale ostatecznie do transferu wtedy nie doszło. Klub z Anfield przeprosił nawet oficjalnie za całe zamieszanie.

Teraz sprawa jest już przesądzona. W środowe popołudnie Liverpool zamieścił na swojej stronie internetowej zdjęcie Holendra z koszulką "The Reds" i poinformował, że doszedł do porozumienia z Southampton FC w sprawie transferu.

26-letni piłkarz oficjalnie przejdzie do Liverpoolu 1 stycznia, gdy zostanie otwarte tzw. okienko transferowe. W nowym zespole ma grać z numerem cztery na koszulce.

Z kolei Southampton potwierdził, że uzgodnił warunki transferu, którego suma jest nowym rekordem świata za obrońcę. Według brytyjskich mediów to ok. 75 milionów funtów, czyli ok. 100 milionów dolarów.

"To dla mnie i mojej rodziny dzień pełen dumy, dołączam do jednego z największych piłkarskich klubów na świecie" - napisał Holender na portalu społecznościowym.

Szesnastokrotny reprezentant swojego kraju w przeszłości był piłkarzem FC Groningen i Celticu Glasgow, a w Southampton występował od 2015 roku.

Jeżeli suma 75 milionów funtów się potwierdzi, Holender będzie zdecydowanie najdroższym obrońcą w historii futbolu. Do tej pory takim mianem mógł pochwalić się Benjamin Mendy. Latem Francuz przeniósł się z AS Monaco do Manchesteru City za ok. 52 miliony funtów.

Obrońcą Southampton FC jest Jan Bednarek, ale polski zawodnik nie gra w podstawowym składzie tego zespołu.