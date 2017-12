/ PAP/EPA / WILL OLIVER

Napastnik reprezentacji Belgii został zniesiony w 14. minucie, po tym jak zderzył się głową z obrońcą Southampton Wesleyem Hoedtem. Za Lukaku wszedł Marcus Rashford. "Czerwone Diabły" nie były w stanie pokonać bramkarza gości i zremisowały trzeci z rzędu mecz ligowy (wcześniej z Burnley FC i Leicester City).

"Na miesiąc straciliśmy Zlatana Ibrahimovica. Jeszcze nic nie wiem o Lukaku. Zazwyczaj złe wieści przychodzą natychmiast, a póki co żadne informacje nie dotarły do nas. Na ławce rezerwowych było tylko dwóch napastników: Rashford oraz Anthony Martial i jednego z nich szybko musieliśmy wprowadzić. W końcówce chciałem dokonać trzeciej zmiany, ale już nie miałem do dyspozycji ofensywnego zawodnika" - przyznał po meczu trener Manchesteru United Jose Mourinho.

Jego zespół z 44 punktami spadł na trzecie miejsce. Przed nim jest były klub Portugalczyka - Chelsea, która efektownie pokonała Stoke City 5:0 i o punkt wyprzedza "Czerwone Diabły".

Na czwartym miejscu z 41 punktami jest Liverpool, który pokonał Leicester City 2:1. Dwie bramki dla "The Reds" strzelił Mohamed Salah. Egipcjanin z 17 golami jest wiceliderem klasyfikacji strzelców. Ma o jedno trafienie mniej od Harry'ego Kane'a z Tottenhamu.

"Z pewnością może pozostać na tym poziomie. Jest młody i rozwija się. Nie chodzi tylko o strzelanie goli. Jest dla nas bardzo ważny" - przyznał trener Liverpoolu Juergen Klopp.

Z kolei Swansea City z Łukaszem Fabiańskim w bramce pokonała na wyjeździe Watford 2:1. Tym samym "Łabędzie" zakończyły serię czterech meczów bez zwycięstwa i z 16 punktami zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. Zamykający stawkę West Bromwich Albion w niedzielę podejmie Arsenal, a prowadzący Manchester City zagra tego dnia na wyjeździe z Crystal Palace.