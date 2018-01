Barcelona i Liverpool uzgodniły transfer Philippe'a Coutinho. Zawodnik podpisze kontrakt na pięć i pół roku z klauzulą odstępnego wysokości 400 mln euro - poinformował kataloński klub w specjalnym komunikacie.

W niedzielę Coutinho ma obejrzeć spotkanie lidera ligi hiszpańskiej z Levante. Na początek przyszłego tygodnia zaplanowano uroczystą prezentację zawodnika na Camp Nou.

Brazylijczyk opuścił dwa ostatnie mecze Liverpoolu - z Burnley w Premier League oraz z Evertonem w Pucharze Anglii. Trener Juergen Klopp tłumaczył jego absencję urazem uda.

Jeśli potwierdzą się informacje o wysokości transferu, 25-latek zostanie najdroższym piłkarzem pozyskanym przez "Barcę". Dotychczasowy rekord to 105 mln euro, jakie klub zapłacił latem 2017 za francuskiego skrzydłowego Borussii Dortmund Ousmane Dembele.

W historii futbolu więcej kosztowali tylko Brazylijczyk Neymar, który w sierpniu za 222 mln euro przeniósł się z Barcelony do Paris Saint Germain oraz Kylian Mbappe. Francuz przeszedł z AS Monaco do Paris St. Germain za 180 mln euro, ale tę sumę paryski klub zapłaci latem tego roku.