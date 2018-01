Ukazujący się w stolicy Katalonii dziennik "Sport" poinformował w sobotę, że oba kluby "w zasadzie doszły już do porozumienia", a do uzgodnienia pozostały detale. Z kolei według gazety "As", Coutinho w niedzielę z loży honorowej ma obejrzeć spotkanie lidera ligi hiszpańskiej z Levante, a umowa zostanie podpisana w przyszłym tygodniu.

Brazylijczyk opuścił dwa ostatnie mecze Liverpoolu - z Burnley w Premier League oraz z Evertonem w Pucharze Anglii. Trener Juergen Klopp tłumaczył jego absencję urazem uda. Jak podały brytyjskie media, w sobotę Coutinho nie pojechał z ekipą "The Reds" na krótkie zgrupowanie do Dubaju.

Jeśli kontrakt zostanie podpisany, 25-latek zostanie najdroższym piłkarzem pozyskanym przez "Barcę". Dotychczasowy rekord to 105 mln euro, jakie klub zapłacił latem 2017 za francuskiego skrzydłowego Borussii Dortmund Ousmane Dembele.

Jednocześnie Coutinho zostałby bohaterem drugiego najwyższego transferu w historii futbolu, za swoim rodakiem Neymarem, który w sierpniu za 222 mln euro przeniósł się z Barcelony do Paris Saint Germain.