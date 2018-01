Szczegółowe badania lekarskie, jakie były pomocnik Liverpoolu przeszedł już w Hiszpanii, wykryły kontuzję mięśni prawego uda. Sztab medyczny zdecydował, że Brazylijczyk będzie musiał pauzować przez minimum trzy tygodnie, w tej sytuacji w barwach hiszpańskiego klubu zadebiutuje zapewne dopiero 4 lutego w derbach Katalonii z Espanyolem.

W sobotę Barcelona podpisała z Liverpoolem umowę transferową Coutinho. Brazylijczyk przeszedł za 142 mln funtów (160 mln euro). Tym samym stał się trzecim najdroższym piłkarzem w historii.

Przed podpisaniem kontraktu opuścił dwa ostatnie mecze Liverpoolu - z Burnley w Premier League oraz z Evertonem w Pucharze Anglii. Trener Juergen Klopp tłumaczył jego absencję lekkim urazem uda.

25-latek został najdroższym piłkarzem pozyskanym przez Barcelonę. Dotychczasowy rekord wynosił 105 mln euro, jakie klub zapłacił latem 2017 za francuskiego skrzydłowego Borussii Dortmund Ousmane Dembele.

W historii futbolu więcej kosztowali tylko Brazylijczyk Neymar, który w sierpniu za 222 mln euro przeniósł się z Barcelony do Paris Saint Germain oraz Kylian Mbappe. Francuz przeszedł z AS Monaco do Paris St. Germain za 180 mln euro.